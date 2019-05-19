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ضبط متهمين بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة قبل ترويجها بمطروح

الأحد، 19 مايو 2019 04:54 م
ضبط متهمين بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة قبل ترويجها بمطروح حبس - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي
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تمكن ضباط وحدتى مباحث قسمى مطروح والعلمين، من ضبط متهمين بترويج المواد المخدرة، وبحوزة أحدهما كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وبحوزة الثانى أقراص مخدرة، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، من وحدة مباحث قسم شرطة العلمين، بضبط "عادل ش ع" مواليد 1979، عاطل، مقيم الإسكندرية وسبق إتهامه فى عدد من القضايا، وبحوزته 30 قرصا لعقار الترامادول المخدر. وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط "عبد الناصر ع ا" مواليد 1994 عاطل، مقيم مطروح، وبحوزته 44 قطعــــة لجوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالى 190 جراما بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.


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