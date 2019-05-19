صور.. 194 منفذًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

كشف نبيل الغريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، عن إنشاء 194 منفذًا يطرح بها كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح من 25 إلى 30%، من أجل توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان، وأن المديرية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصحة، ومباحث التموين والقوات المسلحة، توفر كافة المستلزمات الغذائية لمواطنى المحافظة، حيث تم تجهيز معرض نادى المنتزه وزيادة العارضين به من التجار حلال شهر رمضان لأن المعرض مستمر طوال العام، وفى رمضان تتم زيادة الكميات المطروحة من السلع لكى تلبى حاجة المواطنين.



توفير السلع التموينية

وأشار وكيل مديرية التموين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن معرض المنتزه يوجد به السلع الأساسية والسلع التموينية ومنافذ البقالة التموينية من خلال بعض المحلات بالمحافظة لتوفير كافة السلع للمواطنين أيضًا، واستمرا إدخال خضراوات مزارع قرية الأمل شرق القناة وأسماك شركة قناة السويس للاستزراع السمكى للعام الثانى على التوالى، ومن الأنواع المطروحة حاليًا من الأسماك المنتجة واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن بأنواعها المختلفة، ويقوم جهاز خدمات القوات المسلحة بالمشاركة فى المعرض بطرح اللحوم بأسعار من 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو والدواجن من 35 جنيها إلى 45 جنيها، ونحاول أن نثبت الأسعار تدريجيًا فى الأسواق بما لا يخل بمكسب التاجر لأنه يهمنا أن تستمر عملية البيع والشراء بدون خسارة للتاجر وفى نفس الوقت بدون ارتفاع للأسعار للمستهلك.





سوبر ماركت أهلاً رمضان

وأكد نبيل الغريب، أن سوبر ماركت "أهلاً رمضان" المقام حاليًا بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، وهو فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقليل الأسعار وتوفير الاحتياجات الغذائية بأسعار مخفضة، برعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، والمعرض تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير السلع التى يجرى طرحها خلاله بأسعار أقل مما هى عليه فى المحلات، وسيجرى تطوير معرض المنتزه بوضع ثلاجات للجبن والألبان والتى يحتاجها المواطن فى شهر رمضان.





حالة طوارئ

وأضاف وكيل مديرية التموين، أن خطة المديرية فى عملية الرقابة والمتابعة ستكون مكثفة خلال شهر رمضان، بحيث تتم المتابعة طوال اليوم للمحلات وللأسواق، وتم إلغاء أجازات المفتشين، ورفع حالة الطوارئ داخل المديرية طوال شهر رمضان، وتتم المراقبة بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطرى، من خلال حملات يومية على المحلات والأسواق وأيضا توفير الخبز داخل المنافذ للمواطنين، وتغيير مواعيد المخابز بحيث يستمر العمل فيها صباحًا ومساءً طوال شهر رمضان.



فتح المنافذ

وتابع وكيل مديرية التموين، أننا نسعى لتوفير كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم، وكافة السلع خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن المحافظة ما زالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ، بجميع مراكز ومدن المحافظة الى جانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة، التى تغطى كافه قطاعات المحافظة وتوابعها، وأنه تم فتح عدد كبير من المنافذ داخل المحافظة وفى المراكز والمدن ومنها 49 منفذًا للقوات المسلحة على مستوى المحافظة، و6 منافذ لوزارة الداخلية، و12 منفذًا للشركة العامة لتجارة اللحوم والدواجن، و14 منفذًا تابعين للإدارة المحلية، و22 شادرا لبيع اللحوم الطازجة، بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التى تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتوفير عدد من السيارات المتنقلة لبعض المناطق المحرومة بالقرى.























