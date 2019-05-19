صور.. انتهاء التصويت فى الانتخابات التشريعية الهندية وتوقعات بفوز حزب رئيس الوزراء

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أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في الهند اليوم،الأحد، انتهاء الجولة السابعة والأخيرة من الانتخابات الوطنية التشريعية التي استمرت 6 أسابيع، فيما تشير استطلاعات رأي إلى حصول التحالف الديمقراطي الوطني بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على أغلبية المقاعد في البرلمان ما يعني إعادة انتخابه لـ5 سنوات أخرى.

وبحسب صحيفة (تايمز أوف إينديا) الهندية على موقعها الإلكتروني، فقد أشارت استطلاعات للرأي إلى حصول تحالف مودي على الـ272 مقعدا المطلوبة لتحقيق الأغلبية البرلمانية.

فيما أظهر استطلاع أجرته (سي فوتر)، حصول التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة مودي على 287 مقعدا في البرلمان من أصل 545 مقعدا، وتلاه ائتلاف المعارضة بقيادة حزب الكونجرس بـ128 صوتا، بينما أظهر استطلاع آخر أجرته قناة (تايمز ناو) الهندية حصول ائتلاف مودي على 306 مقاعد.

وشملت الجولة الأخيرة التي أجريت اليوم 59 دائرة انتخابية في 8 ولايات، هي البنجاب وأوتار براديش وبيهار وماديا براديش والبنغال الغربية وهيماشال براديش وجهارخاند وشانديغار.

ومن المقرر فرز الأصوات في 23 مايو الجاري، ويقدر عدد الناخبين في الهند بـ900 مليون ناخب.



احتفالات أمام لجان الاقتراع فى الهند



استخدام الشمع الأحمر لإغلاق صناديق الانتخابات فى الهند



استطلاعات الانتخابات التشريعية فى الهند



إغلاق صناديق الاقتراع فى الهند بالشمع الأحمر



الأرقام الأولية لمؤشرات انتخابات الهند



انتهاء الانتخابات فى الهند



سيدة تدلى بصوتها فى الانتخابات التشريعية بالهند



طابور الناخبين فى الهند



مماتا بانيرجى رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية ورئيسة مؤتمر ترينامول



ناخبة داخل لجنة الاقتراع للإدلاء بصوتها