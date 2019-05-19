video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 11:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. إحباط محاولة أجنبى تهريب مكيالى غلال من عصر أسرة محمد على

الأحد، 19 مايو 2019 11:00 ص
صور.. إحباط محاولة أجنبى تهريب مكيالى غلال من عصر أسرة محمد على المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب مقتنيات أثرية عبر ميناء القاهرة الجوى، وذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم بشتى صورها ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة على كافة المنافذ.

 

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى اعتزام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية يقيم بالقاهرة، تهريب مقتنيات أثرية إلى داخل البلاد ضمن مشمول بوليصة شحن قادمة من إحدى الشركات بالخارج على متن إحدى الطائرات.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول البوليصة، وتبين احتواؤها على ملابس ومتعلقات شخصية ومنتجات نحاسية وأوانى، وبعرضها على لجنة الوحدة الأثرية بالميناء تبين أن بينها "2 مكيال غلال يرجعان إلى عصر أسرة محمد على باشا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات

 

مضبوطات أثرية
مضبوطات أثرية

 

مضبوطات
مضبوطات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الإعلام اليمنى يحذر من الأثار المترتبة على سيطرة الحوثيين على أجزاء من البلاد

فيديو.. باحث وناقد للتراث الإسلامى بالجزائر يثير الغضب بتصريحه "الصيام اختيارى"

اختطاف مولودة من أحد مستشفيات جدة.. وعودتها لذويها بسيناريو مثير

هانى رمزى يثير غضب الفنانة دينا فؤاد ببرنامج هانى فى الألغام

ورشة عمل بمتحف آثار مكتبة الإسكندرية بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف

دراسة: العلاج بالتنويم المغناطيسي بديل لمسكنات الألم الأفيونية بدون آثار جانبية

تهريب الاثار

اثار بعهد محمد على

تهريب اثار بمطار القاهرة

محمد على باشا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة