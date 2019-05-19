صور.. أهالى قرية قراجة بالشرقية يعانون من نقص مياه الشرب

الشرقية - فتحية الديب

يعانى عدد من أهالى قرية قراجة التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، من نقص مياه الشرب فى نهار شهر رمضان، وتعطل القيام بالأعمال المنزلية بسبب انقطاع مياه الشرب.



ويقول سيد عرفة من أبناء القرية، يوجد مشكلة فى نقص مياه الشرب، وهى مشكلة قديمة شهدتها القرية منذ منذ حلول صيف عام 2010، وحتى اليوم، نعانى من انقطاع المياه فى نهار فصل الصيف، ويلجأ الأهالى للتغلب على هذه المشكلة بشراء جركن المياه بـ3 جنيهات، والخزان بـ80 جنيهًا، وخطابنا المسئولين بشركة مياه الشرب دون جدوى، خاصة أن القرية من غير مياه منذ 25 يومًا.





ومن جانبه قال المهندس شاكر عبد الفتاح، نائب رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة الشرقية، إن قرية قراجة بها مياه على مدار 24 ساعة تغطى القرية بالكامل، فيما عدا حى بها يدعى "كفر مكى" ونتغلب على هذه المشكلة بعمل مناوبات، وذلك لقيام بعض الأهالى بخفض مناسيب المواسير تحت الأرض.



وتابع: الشركة أجرى عام 2012 مقايسة بخط 8 بوصة، لكن الأهالى رفضوا أن تمر المياه لقرى أخرى، وقمنا بنقل الخط لمدينة أبوحماد، وفى عام 2015 نزل معانا محافظ الشرقية الأسبق، رضا عبد السلام، وحاولنا تركيب الخط لكن الأهالى قاموا بتكسيره معتقدين أنه سوف يتم أخذ المياه منهم لـ4 مراكز أخرى، إلى أن نفذت الهيئة القومية، خط ط 800 ميلى من غزالى حتى كفر صقر، وجارى أعمال الغسيل له، وغسيل الخط بياخده مياه كتير، مما تسبب فى عدم وصول المياه لكفر مكي، وألزمنا المقاولون العرب بغسل الخط ليلا وليس نهار لكى تصل المياه لكفر مكى، وبالنسبة لقرية قراجة فالمياه متوفرة فيها 24 ساعة وتشرب من محطة مياه سنجها.