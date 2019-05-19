سقوط جزار يختم اللحوم المجمدة بختم "البلدى" لبيعها للمواطنين فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، عن تفاصيل ضبط صاحب مخزن لحوم داخله لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لبيعها للمواطنين.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم " عربي. ع " يجمع كميات كبيرة من اللحوم المجمدة المستوردة والغير صالحة للاستهلاك الادمى، ويختمها بأختام تفيد أنها لحوم بلدية على خلاف الحقيقة، وإعادة طرحها للبيع، مستغلا إقبال المواطنين على شراء اللحوم خلال شهررمضان.

على الفور شن ضباط مباحث التموين حملة أمنية استهدفت المخزن وضبط المتهم وبحوزته 700 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وختامة، وزجاجة حبر أحمر.

كما وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة " سيد ا " صاحب شادر جزارة بدون ترخيص بالجيزة، بعرض وبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 75 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.