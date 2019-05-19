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حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بالتجمع 4 أيام

الأحد، 19 مايو 2019 01:15 م
حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بالتجمع 4 أيام مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "طارق .م"، و"رمضان .ع"، عاطل، وأنكر المتهمون أمام النيابة ترويجهم للمواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، كما أنكروا حيازتهم للمضبوطات.
 
ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، معلومات تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم،  وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحيازتهم 8 قطع حشيش ، 12 قرص ترمادول ، 2300 من متحصلات تجارتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


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