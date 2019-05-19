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جنايات دبى تحاكم 3 مسئولين بشركات خاصة بتهمة السرقة

الأحد، 19 مايو 2019 03:52 م
جنايات دبى تحاكم 3 مسئولين بشركات خاصة بتهمة السرقة محاكم دبى - ارشيفية
إيمان حنا
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باشرت الهيئة القضائية فى محكمة الجنايات فى دبي، محاكمة 3 مسؤولين ومصمم ديكور عرباً فى شركة للأعمال المعدنية، عن تهمة سرقة 3 ملايين و178 ألف درهم عائدة للشركة التى يعملون فيها، بحسب "البيان".

وأظهرت التحقيقات أن مدير حسابات الشركة المجنى عليها هو من امسك بالخيط الأول للجريمة، عندما اكتشف مخالفات مالية مرتكبة من قبل المديرين الثلاثة، من خلال السجلات ليبدأ التحقيق فى ذلك.

وقالت النيابة العامة، هذه الجريمة التى تم تقييدها فى مركز الشرطة فى شهر يناير 2016، وإن مديريْ التطوير والتجارة ، ومهندس مشاريع، ومصمم ديكور فى الشركة المجنى عليها، تواطأوا فيما بينهم لتنفيذ الجريمة، و زوروا طلبات شراء محلية عائدة للشركة المجنى عليها، وذلك بأن أدرجوا فيها بيانات غير صحيحة تمثلت فى نوع ومقاسات المواد المطلوبة للمشاريع الخاصة بها ( زجاج) ، وهى بيانات غير مطابقة ومتوافقة مع المقاسات والمواصفات الصحيحة المطلوبة لهذه المشاريع، بنية استعمالها كمحررات صحيحة ولتحقيق غرض غير مشروع وهو ارتكاب الجريمة.

وأضافت أن المتهمين زورا كذلك أذونات أوامر توريد عائدة للشركة، باعتمادها من خلال التوقيع عليها، بما يفيد توريد المواد لمواقع العمل التابعة للشركة المجنى عليها خلافاً للحقيقة، كما عرضوا بعضا من أوامر التوريد على أمناء المخزن العاملين لدى الأخيرة دون علمهم بعدم صحتها وحقيقتها، وحصولهم بعد ذلك بطريق الغش على إمضائهم، بنية استعمالها كمحررات صحيحة، لافتة إلى أنهم أرسلوا طلبات الشراء المحلى إلى شركة أخرى، وأرفقوها مع أوامر التوريد المزورة بسجلات الشركة المجنى عليها المذكورة أعلاه مع علمهم بتزويرها.

 


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