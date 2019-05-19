video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 102 ألف و907 طن أقماح لشون وصوامع كفر الشيخ

الأحد، 19 مايو 2019 06:29 م
توريد 102 ألف و907 طن أقماح لشون وصوامع كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أنه تم توريد102ألف و907 طن و346كجم من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019م بدايةً من 15 أبريل الجاري، حتى الآن، من الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين ،صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق ، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفرالشيخ، والبنك الزراعي المصري .

وأضاف أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019 تضمنت " 655 جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23 قيراط، 685 جنيهاً، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن 22٪.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48 ساعة، من التوريد تسهيلاً عليهم، ويهيب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب كفر الشيخ: أدينا الامتحان ورقى وعلى التابلت ونتمنى إصلاح أعطال المنصة

مباحث كفر الشيخ تعيد طفل تائه من قرية بالقليوبية

محافظ كفرالشيخ: توريد 98 ألفا و348 طن أقماح للشون والصوامع بالمحافظة

محافظ كفر الشيخ يحيل 33 موطفا بإدارة غرب التعليمية و4 نواب رؤساء مدن للتحقيق

استعداداً لموسم الصيف.. تركيب أعمدة أنارة جديدة بمصيف بلطيم

إصابة عامل وسائق أثناء رش شوارع دسوق للقضاء على البعوض

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

كفر الشيخ

تموين كفر الشيخ

قمح

بطاقات ذكية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة