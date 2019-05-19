تقرير " أبو ظبى الرياضية" عن شبكة الطرق المصرية يواصل حصد آلاف المشاهدات

كتب زكى القاضى

يواصل تقرير قناة أبو ظبى الرياضية، عن شبكة الطرق القومية المصرية، حصد مئات الآلاف من المشاهدات اليومية، وردود الأفعال القوية، وذلك لما تميز به من شرح مبسط لشبكة الطرق المصرية، بلغة سهلة وسلسلة، ومليئة بالمعلومات المتدفقة عن كافة الطرق الجديدة، وذلك باعتبار أن شبكة الطرق القومية المصرية، أحد أهم مجالات المشروعات القومية على مدار السنوات الماضية، حيث أبرز التقرير حجم العمل المبذول فى شبكة الطرق، وجهود الدولة فى مد مئات الآلاف من الكيلومترات فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وسرد التقرير كثير من التفاصيل الخاصة بشبكة الطرق، واصفا الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنه تحالف مع الزمن، للعمل فى كافة المجالات، وظهر ذلك على سبيل المثال، فى مشروعات الطرق القومية، واستطاعت مصر أن تحتل المركز 41 بعد أن كانت فى المركز 66 فى تحسين البنية التحتية للموانئ، وفى مجال البنية التحتية وصلت مصر إلى المركز 71 بعد أن كانت فى المركز 125، وهى أرقام تثبت حجم العمل المبذول فى كافة ربوع مصر.

ويؤكد التقرير بصيغة بسيطة، أن مصر نجحت فى خلق مجتمعات جديدة، بشبكة الطرق القومية، الممتدة فى المحاور الرئيسية، وعلى النيل، لتبسط مصر فيها مدنيتها وعمرانها على كل شبر فى أرض مصر، بالإضافة لأنفاق فى كافة الاتجاهات.

وتضمن التقرير وصف للحلم المصرى، بأنه حلم كبير، فى دولة تسير على الدرب الصحيح، وتسير إلى الغد، بشكل سليم.