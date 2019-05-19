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تعليم البحر الأحمر: امتحان التابلت اننظم فى 18 مدرسة ثانوى بالمحافظة من أصل 20

الأحد، 19 مايو 2019 12:51 م
تعليم البحر الأحمر: امتحان التابلت اننظم فى 18 مدرسة ثانوى بالمحافظة من أصل 20 امتحانات - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت نورا كامل فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن انتظام امتحانات الصف الأول الثانوى، اليوم، بنظام التابلت بعدد من المدارس، بينما تعذر الدخول على السيستم فى مدارس أخرى.
 
وأضافت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ان فى بداية الامتحانات كان هناك صعوبة كبيرة فى الدخول على السيستم، بينما تمكن طلاب 18 مدرسة على مستوى المحافظة من الدخول علي السيستم والامتحانات على التابلت، بينما تعذر دخول مدرستين على السيستم ويودون الامتحان بنظام الورقى. 
 
يذكر أنه يبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوى بالبحر الأحمر، الذين يؤدون الامتحانات بنظام التابلت 2450 طالبا، اليوم فى مادة اللغة العربية للترم الثانى 2018- 2019 بمدارس مدن محافظة البحرالأحمر، وأن هناك 8 طلاب داخل مدرسة أبو غصون الثانوية، أدوا الامتحان بالنظام الورقى لعدم وجود كهرباء ومرافق داخل المدرسة تعذر دخول الطلاب على السيستم. 
 
 
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة ومناخ ملائم للطلاب خلال عملية الامتحانات بمدن المحافظة. 
 
 

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