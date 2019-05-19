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تشغيل خط مياه الزعفرانة بالبحيرة بتكلفة 42 مليون جنيه

الأحد، 19 مايو 2019 12:12 م
تشغيل خط مياه الزعفرانة بالبحيرة بتكلفة 42 مليون جنيه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن تشغيل خط مياه الزعفرانة - الطرانة بمركز حوش عيسى بطول 10كيلو متر، وذلك لخدمة 190 ألف نسمة بتكلفة إجمالية بلغت 42 مليون جنيه. 

مضيفا أن خط المياة الجديد يستهدف خدمة المنطقة الصناعية بالطرانة ومدينة الحرفيين بفرهاش ومنطقة الوحدة المحلية بأبو الشقاف بمركز ومدينة حوش عيسى، بالإضافة إلى تغذية منطقة الشوكة والبرنوجى وحفص ونديبة وتوابعهم بمركز ومدينة دمنهور .

 وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم بدء العمل فى تنفيذ خط المياه منذ عام، وفقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع .

 مشيرا إلى خطة المحافظة فى رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومد خطوط مياه جديدة وعمل إحلال وتجديد وصيانة خطوط المياه الجديدة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.


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