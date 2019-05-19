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الموافقة على إقامة معهدين أزهريين بدمنهور والمحمودية بالبحيرة

الأحد، 19 مايو 2019 03:04 م
الموافقة على إقامة معهدين أزهريين بدمنهور والمحمودية بالبحيرة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، عن إقامة معهدين تابعين للأزهر الشريف بمركزى دمنهور والمحمودية .

وأوضح محافظ البحيرة، أن المشروعين من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة، طبقا للقواعد والقوانين المنظمة شريطة تعهد أجهزة الحكم المحلى والأجهزة التنفيذية والمحلية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع دون أى تعديات ودون أدنى مسئولية على الوزارة لدى حقوق الغير.

وأشاد محافظ البحيرة، بالمشاركة المجتمعية فى إقامة وتنفيذ المشروعات الخدمية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم، وكذا التنسيق بين المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب لسرعة تنفيذ تلك المشروعات .


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