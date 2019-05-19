المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بتجارة المواد المخدرة فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 3 سنوات، على عاطل تخصص بتجارة وترويج المواد المخدرة فى منطقة الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "عادل.م" 25 سنة عاطل مسجل خطر، قام باتخاذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع الأقراص المخدرة، حيث تم ضبط وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل توزيعها على عملائه فى المنطقة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، والإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم الشرابية، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 650 جرام حشيش، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 1000 جنيه.

وتبين أيضا من تحقيقات النيابة أن المتهم قرر الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد توفير متطلباته من المعيشية، بالإضافة إلى اتخاذه تجارة المخدرات مجال عمل له لتحقيق مبالغ مالية طائلة، وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الحنايات، التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات.