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القبض على عاطلين بحوزتهم هروين وحشيش فى الغربية

الأحد، 19 مايو 2019 06:37 م
القبض على عاطلين بحوزتهم هروين وحشيش فى الغربية المتهم
الغربية – عادل ضرة - محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا والقوه المرافقة له من ضبط  " اسامة ح " وبحوزته ربع كيلو هيروين ، ميزان حساس ، سلاح بيض مطواة بقصد البلطجة ، اكياسى بلاستيكية معده للبيع هاتف محمول ،مبلغ مالى حصيلة البيع.

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير المحضر واخطار النيابة لاستكمال التحقيقات .

فيما تمكن الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل بحوزته كيلو ونصف حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، بتمكن ضباط مباحث السنطة، من ضبط المتهم"م.ش" 30سنة عاطل وبحوزته كيلو ونصف حشيش بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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