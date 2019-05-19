السعودية تطبق اليوم نظام الدوام المرن للموظفين

كتبت – هناء أبو العز

تبدأ وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، اليوم الأحد، بتطبيق نظام الدوام المرن الذي يتيح للموظف الحكومي التحكم بساعة بدء عمله ونهايته.

وأعلنت الوزارة السعودية، أن "خيارات الدوام المتاحة لموظفيها هي من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا أو من الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا"، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأوضحت أن "تطبيق نظام الدوام المرن الجديد سيكون لفترة تجريبية خلال شهر رمضان، وأنه يجب على كل موظف أن يختار أي 5 ساعات تناسبه ابتداء من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء بالتنسيق مع مديره المباشر".

وكانت وزارة الخدمة المدنية المسئولة عن موظفي القطاع العام في السعودية، قد حددت أوقات العمل في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، بـ5 ساعات يوميا فقط، تبدأ في العاشرة صباحا وتنتهي في الثالثة بعد الظهر.