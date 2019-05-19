السجن 7 سنوات لسائق توك توك قتل جاره وأصاب آخر بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، سائق توك توك، بالسجن 7 سنوات، لقيامه بقتل جاره وإصابة آخر بسبب خلافات الجيرة.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 27076 لسنة 2018، جنايات منيا القمح، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بنشوب مشاجرة بقرية "كفر العرب" التابعة لدائرة المركز، ومقتل "إيهاب عطية عبدالرؤوف سليمان" وإصابة "محمد أحمد عبدالحميد السيد" 31 سنة، بطعنة بالصدر.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث منيا القمح، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد ى م ج ع" 42 سنة، سائق توك توك، مقيم بكفر العرب بدائرة المركز، وذلك إثر نشوب مشاجرة بينه وبين القتيل، حيث ضربه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، ولما تدخل المصاب لفض المشاجرة أصابه هو الآخر، فيما تم ضبط المتهم وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.