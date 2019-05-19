الجناح المصرى وبوستر محمد صلاح يخطف أنظار طلاب بكين.. صور

رسالة بكين: هانى محمد

افتتحت الدورة الــ15 للمهرجان الثقافى العالمى فى جامعة بكين للغات والثقافة، اليوم الأحد، ومن المقرر أن يستمر المهرجان لمدة يوم واحد، حيث شارك الآلاف من الطلبة الصينين والأجانب من أكثر من 120 دولة على مستوى العالم، كما حضر حفل الافتتاح مسؤولون من السفارات الأجنبية والجامعات وضيوف من الوسط الثقافى والإعلامى.

ونصب الطلاب فى ملعب الجامعة أكشاكًا بيضاء، بحيث يمثل كل كشك دولة واحدة عرض فيها طلبة هذه الدول ثقافة ولغة ومأكولات كل منها، كما جذب المهرجان الكبار والصغار من الأحياء السكنية المجاورة للجامعة أيضا.





وتُسمى جامعة بكين للغات والثقافة فى الصين بـ"الأمم المتحدة الصغيرة"، حيث يدرس فيها طلبة من أكثر من 160 بلدًا.، ويُعتبر المهرجان الثقافى العالمى من أشهر الفعاليات فى الصين.

وفى السياق نفسه قرر الطلاب المصريين بإبهار الحضور بتجهيز الزى الفرعونى، وعدد من الحلى الفرعونية، وبوستر للاعب المصرى الدولى محمد صلاح، الذى نال إعجاب جميع الحضور، والتقطوا صورة تذكارية مع تمثال النجم المصرى.

وقال عمرو عاطف بركات طالب بهندسة ميكاترونكس، وأحد المشاركين في المهرجان، إن هذا المهرجان فرصة كبيرة لتعريف أصدقائى الصينيين بثقافة مصر، ونحن نرحب بمجيء الزوار الصينيين إلى مصر، لذلك نحاول أن نعرف الشعب الصينى والشعوب الآخرى بالثقافة المصرية، وكل ما هو جميل فى مصر، لدعم السياحة الخارجية.





أضاف عمرو عاطف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذه الفعالية تنظم سنويا فى الجامعة لتعزيز التواصل الثقافى بين الشعوب وللترويح عن الطلاب، مشيرا إلى أن الفعالية تتطور عاما بعد عام، وأن العام الماضى شهد مشاركة 80 دولة فقط، ونسعى العام المقبل لزيادة عدد الدول المشاركة في الأعوام المقبلة.







الطلاب المصريين















