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الجبير: النظام الإيرانى لا يعمل من أجل الأمن والاستقرار فى المنطقة

الأحد، 19 مايو 2019 10:57 ص
الجبير: النظام الإيرانى لا يعمل من أجل الأمن والاستقرار فى المنطقة عادل الجبير
كتبت:رنا امين
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أكد وزير الدولة لشؤون الخارجية عادل الجبير، أن النظام الإيرانى لا يعمل من أجل الأمن والاستقرار فى المنطقة، وشدد على أن السعودية لا تريد حربا فى المنطقة، ولكنها سترد بقوة وحزم على أى اعتداء.
 
وبحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ"  السعودية فإن الجبيرقال، بمؤتمر صحفى، صباح اليوم (الأحد)، إن النظام الإيراني يعمل منذ تأسيسه على تصدير الثورة، داعيا قادتها إلى الامتناع عن تبني السياسات التخريبية، والالتزام بقواعد حسن الجوار. وحث الجبير، النظام الإيراني على التوقف عن التدخل في شئون المنطقة.
 
 
وأكد الجبير أنه على طهران عدم دفع المنطقة إلى حافة الخطر، مطالبا دول العالم بالتدخل واتخاذ موقف حازم إزاء انتهاكات طهران.
 
 
وأشار إلى أن دول المنطقة عانت من جرائم النظام الإيرانى وتدخلاته فى شئونها.
 
 
ولفت إلى تورط طهران فى جرائم بإرسال متفجرات ودفع حجاج إلى المساس بأمن الحج، فضلا عن تورطها فى اعتداءات على دبلوماسيين سعوديين.
 
 
وحول قطر، قال: "لا نسمح للدوحة بدعم التطرف والإرهاب، أو بتحولها إلى منصة للعنف أو منبر للجماعات الإرهابية"، مبينا أن قطر لا يمكنها أن تستمر فى انتهاج ذات السياسات التى تبنتها على مدى العشرين عاما الماضية.

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