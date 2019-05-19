البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء وأبى سيفين بمدينة أونا الألمانية

كتب – سارة علام

دشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الأحد، خامس كنيسة خلال رحلته الرعوية الحالية بأوروبا، وهى كنيسة السيدة العذراء والشهيد مرقوريوس بمدينة أونا الألمانية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى لدى وصوله مجموعة من الأطفال يحملون الورود والعلم المصرى والألمانى، وتم التقاط مجموعة من الصور التذكارية أمام اللوحة الخاصة بالكنيسة بحضور الأنبا ميشائيل والأباء الكهنة.

ودشن قداسة البابا حتى الآن خلال زيارته الرعوية الحالية لأوروبا، كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف بألمانيا وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، سويسرا، وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولى ببتبورج، ألمانيا، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة آلتنا الالمانية. إلى جانب الكنيسة المدشنة اليوم.