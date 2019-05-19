video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح منفذين (دكان بلدنا) بمركزى الواسطى والفشن لبيع السلع بأسعار مخفضة

الأحد، 19 مايو 2019 06:39 م
افتتاح منفذين (دكان بلدنا) بمركزى الواسطى والفشن لبيع السلع بأسعار مخفضة دكان بلدنا
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، افتتاح منفذين لبيع السلع الأساسية والغذائية في إطار مبادرة (دكان بلدنا) التى يتبناها المحافظ المستشار هانى عبد الجابر، وتشرف عليها لجنة المنافذ برئاسة اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، ويتم تنفيذها بالتعاون بين إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة،وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب وتشجيع المشروعات الصغيرة، ولتوفير بعض السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومخفضة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
 
وحسب البيان الصادر عن المحافظة، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية المعنيين بالإشراف على افتتاح وتشغيل المنفذين، اللذين تم تمويلهما من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،بواقع 40  ألف جنيه لكل منفذ في شكل قرض وذلك بقريتي( قمن العروس مركز الواسطى،وتلت مركز الفشن )،ليصل بذلك اجمالي المنافذ التي تم افتتاحها وتشغيلها إلى 8 منافذ ،منها:  6 منافذ ممولة بـ 300 ألف جنيه من  إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة ، ومنفذين بتمويل 80 ألف جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
 
ومن جهته  لفت السكرتير المساعد تامر أبو النجا،أنه قد تم " في وقت سابق " الإعلان عن طرح دفعة جديدة من تلك المنافذ والتي تحمل اسم(دكان بلدنا) بقرى:انفسط بالواسطى،شنرا بالفشن، قمبش الحمراء بببا،وبدهل، دشطوط والشنطور بسمسطا، واشترط الإعلان في المتقدم للمنفذ أن يكون من المقمين بنطاق الوحدة المحلية "دون التقيد بالمجلس القروي التابع له المنفذ"،و السن من21 إلى 50 سنة،وحاصلاً على مؤهل متوسط"كحد ادني"،وأنهى الخدمة العسكرية أوأعفى منها ،ولا يعمل بالقطاعين العام أو الخاص وألا تكون لديه مشروعات خاصة به،مع تمتعه بمهارة القيادة وإدارة المشروعات، وعلى الراغبين من تنطبق عليه الشروط ،التقدم لإدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة للاستعلام عن الأوراق والإقرارات والضمانات المطلوبة للحصول على التمويل اللازم لتشغيل المنفذ.
IMG-20190519-WA0048
 
IMG-20190519-WA0051

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"دكان بلدنا" 27 منفذ بيع بـ 32 مجلس قروى ببنى سويف

بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار بنى سويف

دكان بلدنا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة