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الأحد، 19 مايو 2019 10:53 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 19 مايو 2019 10:26 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد اعرف كل حاجه
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، منها تسلم الرئيس السيسى التميمة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال تفقده استعدادات .
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
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التميمة الرسمية لأمم أفريقيا

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