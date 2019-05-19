اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، منها تسلم الرئيس السيسى التميمة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال تفقده استعدادات .







































