الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد الأحد، 19 مايو 2019 10:26 م اعرف كل حاجه إضافة تعليق يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، منها تسلم الرئيس السيسى التميمة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال تفقده استعدادات . الرئيس السيسى يتفقد استعدادات "أمم أفريقيا" ويتسلم التميمة الرسمية للبطولة انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس فى الجيزة رئيس مجلس الشيوخ الكندى يؤكد الدور القيادي للسيسى في مكافحة التطرف تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019 موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع بدء تدشين خط ملاحى يربط العين السخنة بشرق أفريقيا.. والتشغيل فى أكتوبر الانتهاء من فحص 33 ألفا و105 وافدين من غير المصريين بـ100 مليون صحة "التلاعب بالبورصة" تشهد الحضور الأول للمستشارة فاطمة قنديل كعضو بهيئة المحكمة الحكومة: نعمل على إيجاد عناصر جذب لتنمية سيناء وحوافز لمن ينتقل للإقامة بها جروس يفضل زيزو عن إبراهيم حسن فى تشكيل ذهاب نهائى الكونفدرالية إضافة تعليق اخبار مصر مصر اليوم اليوم السابع بلس استعدادات أمم أفريقيا امم أفريقيا التميمة الرسمية لأمم أفريقيا اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال لا توجد تعليقات على الخبر شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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