"اعرف حقك".. 3 خطوات لفسخ العقود طبقاً للقانون

يتساءل الكثير من المواطنين، عن شروط فسخ العقود طبقاً للقانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح الخوات التى يجب إتباعها فى فسخ العقود.
ويقول المحامى خالد محمد، إنه يوجد 3 شروط لفسخ التعاقد طبقا لنص المادة 157 من القانون المدنى وهى :-
1- أن يكون العقد ملزما للجانبين.
2- أن يكون أحد المتعاقدين قد قعد عن تنفيذ إلتزامه.
3- أن يكون المتعاقد الآخر الذى يطلب الفسخ قد نفذ إلتزامه أو مستعد لتنفيذه وقادرا على إعادة الحال إلى ما كان عليه .
وأشار المحامى بالنقض، أنه لا يشترط لأعمال حكم المادة 157 مدنى، أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ إلتزامه.
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