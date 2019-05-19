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الأحد، 19 مايو 2019 09:24 م
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اعتراض 3 قوراب تقل 29 مهاجرا أثناء محاولتها عبور القناة الإنجليزية

الأحد، 19 مايو 2019 08:00 م
اعتراض 3 قوراب تقل 29 مهاجرا أثناء محاولتها عبور القناة الإنجليزية مهاجرون
أ ش أ
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اعترضت السلطات البريطانية والفرنسية 3 قوارب صغيرة تقل 29 مهاجرا أثناء محاولتها عبور القناة الإنجليزية (بحر المانش).

 

وذكرت شبكة (آيه بي سي) الأمريكية اليوم،الأحد، أن وزارة الداخلية البريطانية أعلنت اعتراض قاربين يقلان 20 مهاجرا قبالة سواحل مقاطعة كنت، وقد تم تسليم المهاجرين إلى مسئولي الهجرة في بلدة دوفر.

 

من جانبها، أعلنت الهيئة البحرية الفرنسية للقناة وبحر الشمال أن سفينة دورية رصدت قاربا يحمل 9 مهاجرين، بينهم قاصر، قبالة سواحل منطقة كاب جريس نيز الفرنسية، وقد كان التسعة يعانون من انخفاض طفيف في درجة حرارة الجسم، وتم تسليمهم إلى شرطة الحدود في بلدة كاليه.

 


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