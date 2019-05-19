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استمرارا للدعم السعودى لليمنيين.. 1000 سلة غذائية لنازحى الضالع فى رمضان

الأحد، 19 مايو 2019 05:13 م
استمرارا للدعم السعودى لليمنيين.. 1000 سلة غذائية لنازحى الضالع فى رمضان مساعدات انسانية باليمن
إيمان حنا
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واصلت المملكة العربية السعودية دعمها للشعب اليمنى الذى يمر بمعاناة إنسانية كبيرة جراء حرب الميليشيات الحوثية، حيث قامت المملكة بتوزيع 1000 سلة غذائية على النازحين بمحافظة الضالع عبر مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية، بحسب واس.

 

كما واصلت المملكة الدعم الإنسانى للنازحين بالمحافظات اليمينة المختلفة خلال الشهر الفضيل، ففى محافظة عدن تم توزيع 400 سلة غذائية للمصابين والجرحى.

 

ومن جانبه أشاد وكيل محافظ عدن لشؤون الجرحى علوي النوبة على ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال المركز لمختلف شرائح المجتمع فى جميع المجالات وخصوصًا ما يقدم من مساعدات فى هذا الشهر الفضيل.

 

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد استهدف خلال الأسابيع الماضية بمحافظة عدن مرضى غسيل الكلى وذوى الاحتياجات الخاصة والنازحين بالإضافة إلى المصابين.


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