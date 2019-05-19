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استطلاع: 56 % من الأمريكيين يعارضون تدريس الارقام العربية فى المدارس

الأحد، 19 مايو 2019 06:29 م
استطلاع: 56 % من الأمريكيين يعارضون تدريس الارقام العربية فى المدارس مدرسة امريكية
كتب : أحمد علوى
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عارض أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة الأمريكية فكرة تطبيق وإعتماد الأرقام العربية فى المدارس.

وبحسب استطلاع أجراه "Civic Science" ونشرت نتائجه صحيفة  الاندبندنت البريطانية، فقد ظهرت معارضة كببيرة لأكثر من نصف الأمريكيين لفكرة تطبيق دراسة الأرقام العربية فى المدارس.

وقام القائمون على الإستطلاع بطرح سؤال حول "هل ينبغى إدراج دراسة الأرقام العربية فى المناهج الدراسة الأمريكية؟" فى الوقت الذى لم يتم شرح فيه معنى الأرقام العربية بالشكل المطلوب.

وأظهرت النتائج أن أكثر من 56 فى المئة يرفض الفكرة فى الوقت الذى أيدها حوالى 29 فى المئة بينما امتنع 15 فى المئة من التصويت، هذا وشمل الاستطلاع 3624 شخصا.

يذكر أن الأرقام العربية المستخدمة فى البلدان العربية هى أرقام هندية الأصل.

 

 

 


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الارقام العربية

المناهج الامريكية

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