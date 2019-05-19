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إصابة 8 أشخاص فى حادث اصطدام أتوبيس بحاجز خرساني في الساحل الشمالي

الأحد، 19 مايو 2019 12:37 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادث اصطدام أتوبيس بحاجز خرساني في الساحل الشمالي إسعاف - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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أصيب 8  أشخاص بإصابات متنوعة، منذ قليل، إثر حادث تصادم اتوبيس برصيف على طريق الساحل الشمالي بالعلمين

استقبل مستشفي العلمين المركزي  المصابين كرولس بولس اسحاق " ٢٢ سنة"- من القاهرة- مصاب باشتباه PC  واشتباه كسر بالفقرات العنقية القطنيه كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد عبدالحميد محمد " ٢٦ سنة" من سوهاج -اشتباه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وعماد صبحي فرحات عثمان " ٣٩ سنة" من اسيوط واشتباه PC -اشتباه كسر بالكتف الايمن

وتضمنت قائمة المصابين كمال ياسين محمد " ٥٨ سنة" من رجب عبدالله رجب" ١٩ سنة" بني سويف ومحمد علي محمود ٢٨ سنة" من البحيرة وعلى حسين محمد " ٢٣ سنة" بني سويف وأحمد سعيد الضو" ٤٧ سنة" امبابه

 


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