إصابة 8 أشخاص فى حادث اصطدام أتوبيس بحاجز خرساني في الساحل الشمالي

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة، منذ قليل، إثر حادث تصادم اتوبيس برصيف على طريق الساحل الشمالي بالعلمين

استقبل مستشفي العلمين المركزي المصابين كرولس بولس اسحاق " ٢٢ سنة"- من القاهرة- مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات العنقية القطنيه كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد عبدالحميد محمد " ٢٦ سنة" من سوهاج -اشتباه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وعماد صبحي فرحات عثمان " ٣٩ سنة" من اسيوط واشتباه PC -اشتباه كسر بالكتف الايمن

وتضمنت قائمة المصابين كمال ياسين محمد " ٥٨ سنة" من رجب عبدالله رجب" ١٩ سنة" بني سويف ومحمد علي محمود ٢٨ سنة" من البحيرة وعلى حسين محمد " ٢٣ سنة" بني سويف وأحمد سعيد الضو" ٤٧ سنة" امبابه