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إزالة إشغالات الطالبية ونقل الباعة الجائلين لسوق جديدة على 10 آلاف متر

الأحد، 19 مايو 2019 11:43 ص
إزالة إشغالات الطالبية ونقل الباعة الجائلين لسوق جديدة على 10 آلاف متر جانب من حملة رفع الإشغالات فى الطالبية - أرشيفية
كتب - بهجت أبو ضيف
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واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها لإزالة الإشغالات والتعديات فى شارع عثمان محرم بالطالبية، بغرض إعادة الانضباط للمنطقة التى كانت تعانى من تكدس مرورى بسبب انتشار الباعة الجائلين. 
 
وشهدت الحملات تنسيق الأجهزة الأمنية مع مسؤولى محافظة الجيزة، لنقل وتسكين الباعة الجائلين فى سوق الكنيسة الحضارى بنهاية شارع عثمان محرم، التى تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، وتضم 400 باكية، ونبهت على كل الباعة بتجنب الخروج إلى الشارع أو الوقوف خارج السوق وأماكن البيع المحددة لهم.
 
وأزالت الحملات سوق الخضر والفاكهة العشوائية أسفل كوبرى الطالبية، على خلفية ما كانت تسببه من ازدحام وإعاقة لحركة المرور فى المنطقة، وهو ما لاقى استحسانا من مواطنى المنطقة. كما شملت الحملة تنظيف المناطق المحطية ورفع 220 طن قمامة، وإزالة عدد من المخالفات والتعديات وإشغالات الطرق. 
 
 

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