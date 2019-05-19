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إجراء اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بالمحليات فى المحافظات اليوم

الأحد، 19 مايو 2019 09:40 ص
إجراء اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بالمحليات فى المحافظات اليوم اختبارات - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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يبدأ اليوم الأحد اختبارات المتقدمين للوظائف القيادية التى تم غلق باب التقدم لها يوم 26 مارس الماضى، وهى :" 5 وظائف لرئيس قطاع من الدرجة الممتازة، 14 وظيفة لرئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، 50 وظيفة لمدير عام إدارة عامة من درجة المدير العام".

 

ويأتى الإعلان عن هذه الوظائف فى إطار جهود الدولة للدفع بدماء جديدة من الشباب المتميز والمرأة للعمل بالمناصب القيادية ودفع عجلة التنمية فى كل أنحاء مصر.

 

ومن المقرر أن يتم اختيار القيادات سيتم من خلال اللجنة العليا للقيادات وبناء على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف، وفى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة.

 


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