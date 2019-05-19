أمين شرطة يطلق النار على عاطلين بسبب أولوية المرور فى عين شمس

كتب ـ كريم صبحى

تباشر نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوى التحقيق مع أمين شرطة، أطلق النار على عاطلين فى مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور.

البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا بنشوب مشاجرة بين مجموعة أشخاص مع أمين شرطة، أسفرت عن إصابة شخصين بطلق نارى خرج من سلاح أمين الشرطة.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن عاطلا كان يستقل دراجة نارية اصطدم بأمين شرطة فى الشارع، مما دفع المتهم إلى صفع العاطل على وجهه، فنشبت مشاجرة بينهما أخرج على إثرها أمين الشرطة، سلاحه الميرى وأطلق النار على عاطلين مما أدى إلى إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى.