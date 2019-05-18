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1762 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالوادي الجديد اليوم السبت

السبت، 18 مايو 2019 08:35 ص
1762 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالوادي الجديد اليوم السبت امتحانات - ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور ابراهيم التداوى، وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، عن الانتهاء من التجهيزات النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة تخصصاتها " تجاري - صناعي - زراعي " بالمحافظة والتي ستبدأ صباح اليوم السبت 18 مايو الجاري، في 13لجنة ويبلغ عدد الطلاب 1762 طالبا وطالبة.

 

وقال التداوى، إنه تم تدبير 12 استراحة لإقامة رؤساء اللجان والملاحظين، وتشكيل غرفة عمليات للعمل علي مدار ٢٤ ساعة، وتشكيل لجنة ثلاثيه لمتابعة والمرور علي اللجان والاستراحات، مع الانتهاء من تسكين الملاحظين،وتوفير أوراق الإجابات.

 

وأضاف التداوي أنه تم التنسيق مع اللواء محمد كامل سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، لتأمين محيط اللجان، وأنه لن يسمح للطلاب بالغش أو حمل هواتف المحمول، ومني جري ضبطه متلبسًا بالغش فسيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فورًا.

 

من جانبه أوضح محمود حسن آدم، مدير إدارة التعليم الفني بالوادي الجديد، أن الامتحانات ستكون في المواد النظرية من يوم 18 وحتي 30 مايو الجاري، في 13 مدرسة موزعة علي مراكز المحافظة الخمسة، بواقع 818 طالب بالتعليم الصناعي في 6 مدارس و 690 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي في 5 مدارس، و 254 طالب وطالبة في مدرستين.

 

 

 


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