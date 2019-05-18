واشنطن توافق على بيع صواريخ مضادة للطائرات إلى سول وطوكيو

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وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع صواريخ مضادة للطائرات إلى كوريا الجنوبية واليابان، وذلك في الوقت الذي يزداد فيه التوتر جراء التجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نقلته قناة (الحرة) اليوم، السبت، "أنه إضافة إلى 94 صاروخا من طراز (إس إم-2 بلوك آى آى آى بى) وافقت واشنطن على بيع 12 نظام توجيه ومعدات لازمة لاستخدامها لكوريا الجنوبية بمبلغ 313,9 مليون دولار".

وأضافت " كما أعطت واشنطن الضوء الأخضر لتوريد 160 صاروخا مضادا للطائرات من طراز (آى إم آر آى آى إم) ونظام توجيه إلى اليابان بمبلغ 317 مليون دولار"، موضحة أن هذه المبيعات لا تؤثر على توازن القوى في المنطقة.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت، الأسبوع الماضي، صاروخين قصيري المدى، وفق ما ذكرت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، ما رفع حدة التوتر مع واشنطن.