هطول أمطار غزيرة بجزيرة ياكوشيما اليابانية تتسبب فى حصار 200 شخص

طوكيو /أ ش أ/

أعلن مسؤولون محليون يابانيون، اليوم السبت، أن ما لا يقل عن 10 حافلات لتسلق الجبال والسيارات تقطعت بهم السبل فى جزيرة ياكوشيما فى جنوب غرب اليابان بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة تاركة نحو 200 شخص محاصرين هناك.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الأمطار الغزيرة هطلت على الطرق وسببت بعض الانهيارات الأرضية، و يُعتقد أن جميع الأشخاص البالغ عددهم 200 شخص فى أمان، وبقى الكثيرون فى المركبات حيث من المقرر أن تبدأ عمليات الإنقاذ غدا بسبب الظروف الجوية.

وأصدرت الحكومة بيان إخلاء لنحو 431ر12 شخصًا فى 667 أسرة داخل البلدة بأكملها.