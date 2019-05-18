video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائبة رئيس الوزراء الماليزى تدعو لرفض كافة أشكال التطرف الدينى والعنصرية بالبلاد

السبت، 18 مايو 2019 10:44 ص
نائبة رئيس الوزراء الماليزى تدعو لرفض كافة أشكال التطرف الدينى والعنصرية بالبلاد احتفالات دموية فى ماليزيا
أ ش أ
إضافة تعليق

دعت نائبة رئيس الوزراء الماليزي عزيزة إسماعيل، اليوم السبت، شعب بلادها لرفض كافة أشكال التطرف والعنصرية من أجل مصلحة الوطن.

 

وقالت عزيزة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، "إن ماليزيا الجديدة التي تشكلت حديثا هي نتيجة تعاون كل ماليزي وترفض جميع أشكال التطرف الديني والعنصرية"، داعية الجمهور إلى العمل معا لتطوير ماليزيا الجديدة.

 

وأعربت عن أملها أن تستمر صيغة رفض التطرف والعنصرية في ماليزيا، وأن يتم تعزيزها وأن يضع كل الماليزيين خلافاتهم جانبا من أجل مصلحة الوطن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 3 فى ماليزيا بتهمة التخطيط لهجمات ودعم داعش

شرطة بنجلادش تنقذ عشرات الروهينجا قبل تهريبهم إلى ماليزيا

اعتقال 4 فى ماليزيا للاشتباه فى تدبيرهم هجمات فى شهر رمضان

ماليزيا تُدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة

صور.. الشيخ "الشحات شاهين" نقيب القراء بالشرقية: ارتديت العمامة وعمرى 14 سنة.. وحصلت على المركز الأول فى مسابقة ماليزيا بعد غيابها عن مصر 35 سنة.. وغلبت "عفريت القبلة" فى لندن.. وأول راتب حصلت عليه 25 قرشا

صور.. سفير مصر فى ماليزيا لـ"اليوم السابع": صادراتنا بلغت 132 مليون دولار.. 15 ألف طالب ماليزى يدرسون فى مصر.. الفوسفات سلعة رئيسية للصادرات المصرية.. وبحث عودة الرحلات المباشرة لمصر للطيران بين البلدين

ماليزيا

تطرف

عنصرية

تطرف دينى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
العربية: السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

العربية: السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح مع الدولة فى محاضر مخالفات البناء

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح مع الدولة فى محاضر مخالفات البناء

غبى منه فيه.. الشرق الإخوانية تروج برومو watch it بأموال تركيا وقطر.. الإخوان أرادوا مهاجمة التطبيق فجاءت رسالتهم بالعكس.. واسم المنصة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: المنصة تحترم الجمهور

غبى منه فيه.. الشرق الإخوانية تروج برومو watch it بأموال تركيا وقطر.. الإخوان أرادوا مهاجمة التطبيق فجاءت رسالتهم بالعكس.. واسم المنصة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: المنصة تحترم الجمهور

"الجهاد المسيحى".. كيف استلهمت إدارة ترامب نهج داعش فى إدارة صراعاتها الداخلية؟.. الرئيس الأمريكى استخدم خطابا تكفيريا لتشويه خصومه.. والميليشيات وسيلته لمجابهة الحملات المناهضة مع اقتراب الانتخابات

"الجهاد المسيحى".. كيف استلهمت إدارة ترامب نهج داعش فى إدارة صراعاتها الداخلية؟.. الرئيس الأمريكى استخدم خطابا تكفيريا لتشويه خصومه.. والميليشيات وسيلته لمجابهة الحملات المناهضة مع اقتراب الانتخابات

سوبر كورة.. الزمالك يفتح خط اتصال لاستعادة ساسى فى إياب نهائى الكونفدرالية

سوبر كورة.. الزمالك يفتح خط اتصال لاستعادة ساسى فى إياب نهائى الكونفدرالية

لو اتكسرت بلاش ترميها.. اعرفى إزاى تعملى إكسسوارات أنيقة من الصينى المكسور

لو اتكسرت بلاش ترميها.. اعرفى إزاى تعملى إكسسوارات أنيقة من الصينى المكسور

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة