نائبة رئيس الوزراء الماليزى تدعو لرفض كافة أشكال التطرف الدينى والعنصرية بالبلاد

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دعت نائبة رئيس الوزراء الماليزي عزيزة إسماعيل، اليوم السبت، شعب بلادها لرفض كافة أشكال التطرف والعنصرية من أجل مصلحة الوطن.

وقالت عزيزة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، "إن ماليزيا الجديدة التي تشكلت حديثا هي نتيجة تعاون كل ماليزي وترفض جميع أشكال التطرف الديني والعنصرية"، داعية الجمهور إلى العمل معا لتطوير ماليزيا الجديدة.

وأعربت عن أملها أن تستمر صيغة رفض التطرف والعنصرية في ماليزيا، وأن يتم تعزيزها وأن يضع كل الماليزيين خلافاتهم جانبا من أجل مصلحة الوطن.