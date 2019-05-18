وقال بن عزيز، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، "هل سيقتنع المبعوث الدولي مارتن جريفيث بالحقائق وأن الموانئ عبارة عن ثكنات للميليشيات.

واعتبرت الحكومة الشرعية اليمنية، في وقت سابق، أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث لم يعد نزيها ولا محايدا في أداء المهمة الموكلة إليه وفقا للقرارات الدولية، وذلك عقب إحاطة جريفيث الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.

وكان رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، مايكل لوليسغارد، قد أكد الأربعاء، أنه يجب أن تكون هناك ترتيبات أمنية لحماية الموانئ الواقعة على الساحل الغربي لليمن، مشيرا إلى ضرورة العمل على إقامة مناطق منزوعة السلاح في الحديدة.