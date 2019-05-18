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منحة دراسية للعاملين فى الأزهر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

السبت، 18 مايو 2019 02:00 م
منحة دراسية للعاملين فى الأزهر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الازهر الشريف
كتب لؤى على
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أعلنت الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بالأزهر عن منحة الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفتح باب التقدم للإعلان الثالث لبرنامج مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسى 2019/2020

وتختص هذه المنح برفع كفاءة المؤسسات "الوزارات ـ الهيئات الحكومية ـ الجامعات والكليات ـ المراكز البحثية" للمساهمة فى النمو الاقتصادى القومى المصرى.

ويتم برنامج "مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين" طبقًا للاتفاقية رقم 263 - 298 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، وتنص على توفير منح دراسية للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنح للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومهمات علمية لما بعد الدكتوراه لمدة 6 أشهر كاملة بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تدريب لمدة فصل دراسى واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 أشهر.

وتهدف هذه المنح إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفى فى الحاضر والمستقبل للمساهمة فى رفع النمو الاقتصادى المصرى.

وتتاح هذه المنح لجميع العاملين بالأزهر الشريف للذكور والإناث وذوى الاحتياجات الخاصة، وغير خاضعة للائحة البعثات المالية.

 

وتتضمن المجالات العلمية لهذه المنح:

  1. الطاقة الجديدة والمتجددة.
  2. تحلية موارد المياه.
  3. العلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة.
  4. علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
  5. علوم الحياة "طب - طب بيطرى - طب أسنان - تمريض - صيدلة - علوم ...."
  6. العلوم الزراعية والتغذية.
  7. العلوم التجارية.
  8.  العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية.

ولمن يرغب فى التقدم للمنحة، ملأ النماذج التالية:

 A : Institutional Application Form

B : Individual Scholarship Candidates Application Form

C : Evaluation Criteria for the Graduate Scholarship for Professionals Applications from Institutions

D : Evaluation Criteria Used by Institutions and GSP Oversight Committee for Selecting Scholarship Recipients

واستيفاء متطلبات المنحة، وتسليم الملف كاملا يدويًّا إلى الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر بالدور السادس بحد أقصى 30 يونيو 2019 لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الرابط  التالي:

 

 

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الازهر الشريف

منحة

العاملين بمشيخة الازهر

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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