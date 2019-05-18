محافظ كفرالشيخ: توريد 98 ألفا و348 طن أقماح للشون والصوامع بالمحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، توريد 98 ألف و348 طن و388كجم من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019م بدايةً من 15 أبريل الجاري، حتى الآن، من الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين " صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق "، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفرالشيخ، والبنك الزراعي المصري.

وأضاف المحافظ، الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019 تضمنت " 655 جنيها، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيها، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23 قيراط، 685 جنيهاً، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن ٢٢٪. قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال ٤٨ ساعة، من التوريد تسهيلاً عليهم، ويهيب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.

فى سياق منفصل، أحال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 51 موظفاً بمستشفى بلطيم المركزي للتحقيق، منهم 46 موظفاً لتركهم العمل دون سند قانونى،و 5 موظفين لتغيبهم عن العمل "، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفى بلطيم المركزي لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كما أحال محافظ كفرالشيخ، 48 موظفاً بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ للتحقيق، لتركهم العمل دون سند قانونى"، مكلفاً وكيل وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في مخالفات مديرية التربية والتعليم لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ