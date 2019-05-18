video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يتفقد تطوير ميدان المنشية ويوجه بسرعة رفع كفاءتها

السبت، 18 مايو 2019 02:17 م
محافظ بورسعيد يتفقد تطوير ميدان المنشية ويوجه بسرعة رفع كفاءتها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
إضافة تعليق

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على استمرار مجهودات المحافظة لتجميل ميادين المحافظة بجميع الأحياء وببورفؤاد وذلك لاستعادة الوجه الحضارى لبورسعيد أمام الآلاف من مواطنيها وزائريها وضيوفها، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة تلك الميادين وتحويلها لمواقع سياحية مميزة.

وقال اللواء عادل الغضبان، فى بيان أثناء تفقده أعمال تطوير ميدان المنشية قبل قليل، إن القيمة التاريخية للمنشية وموقعها الرائع الرابط بين المحاور المرورية الرئيسية بحى الشرق يتطلب عناية خاصه تليق باقدم ميدان فى بورسعيد على الإطلاق.

ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف مجهودات النظافة العامة ورفع كفاءة الإضاءة وإزالة كافة الإعلانات المخالفة وطلاء واجهات المبانى والمنازل التاريخية المطله على الميدان قبل افتتاحه قريبًا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بورسعيد يكرم مدير القوى العاملة عقب ترقيته

صور.. محافظ بورسعيد يتفقد المبنى الجديد للمرور واعمال انشاء كورنيش الاتصال

محافظ بورسعيد يناقش استعدادات امتحانات الصف الأول الثانوي

محافظ بورسعيد يشهد احتفال كنيسة الظهور الأسقفية بمرور 130 عاما على تأسيسها

المنشيه

مواقع سياحيه

ميادين

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة