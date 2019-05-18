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مادورو يعلن عودة مبعوثيه من النرويج دون الكشف عن تفاصيل المحادثات مع المعارضة

السبت، 18 مايو 2019 10:25 ص
مادورو يعلن عودة مبعوثيه من النرويج دون الكشف عن تفاصيل المحادثات مع المعارضة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
وكالات الأنباء
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أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، اليوم السبت، عودة مبعوثيه اللذان توجها إلى النرويج لإجراء مباحثات مع المعارضة، لكنه لم يكشف عن تفاصيل المحادثات.

وقال مادورو، فى بيان بث على "تويتر"، "دعيت وزير الخارجية خورخى رودريجيز والحاكم هيكتور رودريجيز، عقب عودتهما من النرويج، صباح اليوم، لكى أطلع البلد بكل مسؤولية بأنهما ترأسا الوفد الفنزويلى لبداية حوار ومحادثة مع المعارضة الفنزويلية "لإعداد أجندة سلمية".

وأضاف الرئيس الفنزويلى "أنا أؤمن بالسلام وأؤمن بالحوار، وأطلب دعم جميع شعب فنزويلا لتحقيق السلام والوئام. لن أقول أكثر من ذلك، لأن هذه هى الخطوة الأولى، ونحن ملتزمون، فضلا عن كوننا نحترم قواعد اللعبة"، كما عبر مادورو عن شكره لوزير الخارجية النرويجى على جهوده لبناء السلام فى فنزويلا، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم السبت.

هذا وأعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، إن اثنين من مبعوثيه توجها إلى النرويج هذا الأسبوع لبدء استكشاف احتمالات إجراء حوار مع المعارضة "لإعداد أجندة سلمية، ويذكر أن الأزمة فى فنزويلا تصاعدت منذ 23 يناير الماضى، بعد إعلان جوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية فى البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التى جرت فى العام الماضى، وفاز فيها الرئيس الحالى، نيكولاس مادورو.

 

 


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