قرار قضائى بحبس رئيس الاتحاد العمال اللبنانى لإساءته للبطريرك المارونى السابق

بيروت /أ ش أ/

أصدرت سلطات التحقيق القضائية اللبنانية، اليوم، مذكرة توقيف (حبس احتياطي) بحق رئيس الاتحاد العمالى العام بشارة الأسمر، على خلفية إدلائه بعبارات من شأنها الإساءة إلى البطريرك المارونى الراحل نصر الله صفير، والذى توفى قبل أسبوع عن عمر يناهز 99 عاما.

وكان "الأسمر" بصدد بدء مؤتمر صحفى فى إطار الدعوات العمالية المتعددة للاعتراض على قرارات حكومية مرتقبة بالتقشف المالى وفرض ضرائب ورسوم على الرواتب والمعاشات التقاعدية لموظفى القطاع العام والدولة، حينما سجلت له الكاميرات قبيل بدء المؤتمر وهو يتحدث مع عدد من الأفراد على المنصة الرئيسية، منتقدا الحجم الكبير للجنازة التى أقيمت أول من أمس الخميس للبطريرك المارونى الراحل نصر الله صفير، مستخدما عبارات حملت سخرية وإهانة له، دون أن ينتبه أن الكاميرات تقوم بالتسجيل.

وتسبب انتشار المقطع المصور والحديث المصحوب له، فى موجة غضب عارمة على مدى يومى أمس واليوم، حيث طالب نواب ووزراء وقوى وتيارات وأحزاب سياسية، رئيس الاتحاد العمالى العام بالاستقالة الفورية وأن تتحرك السلطات القضائية لاتخاذ إجراء ضده. وسارع رئيس الاتحاد مساء أمس بإصدار بيان اعتذار، مشيرا إلى أن حديثه كان على سبيل المزاح وليس من قبيل الإهانة، وأنه يكن للبطريرك الراحل الاحترام والتقدير.

وقامت المباحث الجنائية بالشرطة القضائية باستدعاء رئيس الاتحاد العمالى العام صباح اليوم للاستماع إلى أقواله، وذلك بناء على أمر من النائب العام التمييزى القاضى عماد قبلان، والذى أصدر فى ختام جلسة التحقيق "مذكرة توقيف وجاهية" بحقه لحين عرضه على الجهات القضائية المختصة.

وكانت العديد من الاتحادات النقابية قد أعلنت صباح اليوم تعليق عضويتها فى الاتحاد العمالى العام، احتجاجا على حديث رئيس الاتحاد، معتبرين أنه تطاول غير مقبول، وأن الاعتذار عنه غير كاف.

كما أعربت البطريركية المارونية عن إدانتها الشديدة لحديث رئيس الاتحاد العمالى العام، معتبرة أنه أساء إلى جميع اللبنانيين، وأن كلامه يفقده الأهلية للاضطلاع بمسئولية تتعلق بالشأن العام.

وأكدت البطريركية المارونية تأييدها التوجه "الرسمى والشعبي" المطالب باستقالة رئيس الاتحاد العمالى العام ومقاضاته، منوهة بالتحرك الفورى للنيابة العامة.