video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قاتل طبيب القليوبية المسن: خنقته داخل العيادة لسرقة 6 آلاف جنيه

السبت، 18 مايو 2019 11:28 ص
قاتل طبيب القليوبية المسن: خنقته داخل العيادة لسرقة 6 آلاف جنيه المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

أنهى عاطل حياة طبيب مسن داخل عيادته في القليوبية لسرقة 6 آلاف جنيه منه، وتم ضبطه واعترف بارتكابه للجريمة.

وقال المتهم في اعترافاته، كنت في حاجة للمال، فتسللت لعيادة الطبيب عبر النافذة لسرقتها، إلا أنه شعر بوجودي، فتعديت عليه بالضرب على رأسه بـ "شاكوش"، ثم أحضرت سلك ووضعته حول رقبته حتى فارق الحياة.

وأضاف المتهم، سرقت "6200 جنيه - 2 هاتف محمول - 2 ساعة يد - حافظة جلدية بداخلها كارنيهات وبعض كروت الفيزا - لاب توب"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتلقى مركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من مواطن بإكتشافه مقتل والده"طبيب أسنان" ، الذي يبلغ من العمر 70 سنة، داخل شقته بناحية كفر تصفا، فانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين وبه جروح رضية بالرأس ووجود قطع بسلك نافذة الغرفة المخصصة كعيادة بذات الشقة.

ووجه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الجريمة وظروفها وملابساتها، توصلت تحرياته إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل يبلغ من العمر 35 سنة، مقيم بذات الناحية ، محكوم عليه بالحبس فى قضية "تبديد "، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة إيرانية تؤيد حكم إعدام رجل قتل أمريكية

حبس فلاح بتهمة قتل تاجر غلال وسرقة 24 ألف جنيه فى أسيوط

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى الخاص بحارس خاص قتل بطعنة سكين بالدقى

موظف يستعين بوالدته فى قتل والده بسبب خلافات أسرية بحلوان

4 أيام على ذمة التحقيقات لمتهم بالشروع فى قتل عامل بسب لهو الأطفال بالخصوص

السجن المؤبد لعاطلين شرعا فى قتل سائق بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

سرقة

سرقة طبيب

مقتل طبيب القليوبية

جرائم قتل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
العربية: السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

العربية: السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح مع الدولة فى محاضر مخالفات البناء

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح مع الدولة فى محاضر مخالفات البناء

غبى منه فيه.. الشرق الإخوانية تروج برومو watch it بأموال تركيا وقطر.. الإخوان أرادوا مهاجمة التطبيق فجاءت رسالتهم بالعكس.. واسم المنصة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: المنصة تحترم الجمهور

غبى منه فيه.. الشرق الإخوانية تروج برومو watch it بأموال تركيا وقطر.. الإخوان أرادوا مهاجمة التطبيق فجاءت رسالتهم بالعكس.. واسم المنصة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: المنصة تحترم الجمهور

"الجهاد المسيحى".. كيف استلهمت إدارة ترامب نهج داعش فى إدارة صراعاتها الداخلية؟.. الرئيس الأمريكى استخدم خطابا تكفيريا لتشويه خصومه.. والميليشيات وسيلته لمجابهة الحملات المناهضة مع اقتراب الانتخابات

"الجهاد المسيحى".. كيف استلهمت إدارة ترامب نهج داعش فى إدارة صراعاتها الداخلية؟.. الرئيس الأمريكى استخدم خطابا تكفيريا لتشويه خصومه.. والميليشيات وسيلته لمجابهة الحملات المناهضة مع اقتراب الانتخابات

سوبر كورة.. الزمالك يفتح خط اتصال لاستعادة ساسى فى إياب نهائى الكونفدرالية

سوبر كورة.. الزمالك يفتح خط اتصال لاستعادة ساسى فى إياب نهائى الكونفدرالية

لو اتكسرت بلاش ترميها.. اعرفى إزاى تعملى إكسسوارات أنيقة من الصينى المكسور

لو اتكسرت بلاش ترميها.. اعرفى إزاى تعملى إكسسوارات أنيقة من الصينى المكسور

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة