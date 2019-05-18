قاتل طبيب القليوبية المسن: خنقته داخل العيادة لسرقة 6 آلاف جنيه

كتب محمود عبد الراضي

أنهى عاطل حياة طبيب مسن داخل عيادته في القليوبية لسرقة 6 آلاف جنيه منه، وتم ضبطه واعترف بارتكابه للجريمة.

وقال المتهم في اعترافاته، كنت في حاجة للمال، فتسللت لعيادة الطبيب عبر النافذة لسرقتها، إلا أنه شعر بوجودي، فتعديت عليه بالضرب على رأسه بـ "شاكوش"، ثم أحضرت سلك ووضعته حول رقبته حتى فارق الحياة.

وأضاف المتهم، سرقت "6200 جنيه - 2 هاتف محمول - 2 ساعة يد - حافظة جلدية بداخلها كارنيهات وبعض كروت الفيزا - لاب توب"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتلقى مركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من مواطن بإكتشافه مقتل والده"طبيب أسنان" ، الذي يبلغ من العمر 70 سنة، داخل شقته بناحية كفر تصفا، فانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين وبه جروح رضية بالرأس ووجود قطع بسلك نافذة الغرفة المخصصة كعيادة بذات الشقة.

ووجه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الجريمة وظروفها وملابساتها، توصلت تحرياته إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل يبلغ من العمر 35 سنة، مقيم بذات الناحية ، محكوم عليه بالحبس فى قضية "تبديد "، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.