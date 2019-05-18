ضبط 588 مخالفة وضبط سائقين لتعاطيهما مخدر الحشيش والبانجو بأسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم حملة مرورية، شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان.

وتضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، وأسفرت عن تحرير 588 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 7مركبات توك توك بدون ترخيص، وفحص 25 قائد سيارة بمنطقة كيما دائرة قسم شرطة ثان أسوان، وضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو من السائقين.

كما تضمنت الجهود تحرير 109 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 74 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 86 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 190 مخالفة متنوعة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.