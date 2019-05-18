صور.. نواب رئيس جامعة الأزهر للوجهين القبلى والبحرى يتفقدون أعمال الامتحانات

تفقد اليوم الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى أعمال الامتحانات والتى بدأت مؤخراً فى بعض كليات الفرع مؤكداً على ضرورة تواجد عمداء الكليات والأساتذة المختصين بالمادة الممتحنة وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب وحل أى مشكلة طارئة قد تؤثر سلباً على هدوء اللجان وانضباطها أو تعيق حسن سير الامتحانات.

وأشاد بما شهده من انضباط وانتظام داخل اللجان وتهيئة المناخ الملائم للتيسير على الطلاب أداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر،كما تفقد أعمال تطوير وتركيب عدد من المراوح داخل الممرات والمدرجات الخاصة بالامتحانات وتنفيذ أعمال التشطيب النهائية بها وذلك لتوفير سبل التهوية الصحية داخل اللجان،رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور سالم فهمى عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر بأسيوط والدكتور عبد الحليم مصطفى حسين عميد كلية العلوم.

كما تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى سير امتحانات الشفوى بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا، وتابع الأمير مدى التزام أعضاء هيئة التدريس بتطبيق نظام النماذج فى امتحان شفوى القرآن الكريم، والذى تطبقه الجامعة هذا العام فى كل كليات الجامعة، ويتمثل هذا النظام فى إعداد مجموعة من النماذج المختلفة، التى تتضمن عدد من الأسئلة المتكافئة، ويقوم الطالب باختيار نموذج من النماذج المطروحة أمامه ويسئله فيه عضو هيئة، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة بين الطلاب، وتلاشى إحساس الطالب بالظلم، وحث الأمير الطلاب على ضرورة حفظ القرآن وفهم مقاصده الصحيحة من الأزهر الشريف، الذى يحمل على عاتقه توضيح وتفسير القرآن وشرح الأحاديث النبوية المطهرة دون إفراط أو تفريط، وقال الأمير لطلاب أصول الدين أنتم الذين تحملون لواء الوسطية فى محاربة التطرف والإرهاب، فكونوا على قدر المسئولية؛ وقد رافقه الدكتور أحمد عجيبة عميد الكلية.