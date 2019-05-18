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صور .. محافظ دمياط تلبى دعوة أهالى قرية لتناول الإفطار

السبت، 18 مايو 2019 10:45 م
صور .. محافظ دمياط تلبى دعوة أهالى قرية لتناول الإفطار
دمياط عبده عبد البارى
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لبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دعوة أهالى قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط لتناول الإفطار الجماعى وذلك على هامش افتتاح مبنى التضامن الاجتماعي بالقرية وحرصت محافظ دمياط على الجلوس وسط السيدات لتناول الإفطار معهم.

حضر الإفطار كل من اللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط، وحسام عبد الغفار وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والعميد حاتم متولى مأمور مركز شرطة دمياط والمقدم محمد سمير رئيس مباحث مركز دمياط.

فيما أعرب أهالي القرية عن سعادتهم البالغة واللفتة الطيبة لزيارة المحافظ، وسرعة الاستجابة الفورية لمطالبهم.

وأكدت محافظ دمياط، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات التي يحتاج إليها المواطن.

 

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