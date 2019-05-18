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صور.. طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان العربى بلجنة الجيزة الكهربائية

السبت، 18 مايو 2019 11:59 ص
صور.. طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان العربى بلجنة الجيزة الكهربائية امتحانات طلاب الدبلومات الفنية بلجنة مدرسة الجيزة الثانوية الكهربائية
كتب ـ محمود طه حسين
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رصد "اليوم السابع" أداء طلاب الدبلومات الفنية بلجنة مدرسة الجيزة الثانوية الكهربائية بإدارة العمرانية التعليمية امتحان اللغة العربية.
 
وتفقد عدد من مسئولى قطاع التعليم الفنى، لجان الامتحانات وشددوا على الطلاب عدم حيازة التليفون المحمول وتفتيشهم من قبل رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين مع عدم وجود أى وسيلة غش أخرى.
 
وكانت قد انطلقت اليوم امتحانات شهادات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، حيث يؤدى قرابة 757 ألف طالب وطالبة اختباراتهم فى مادتى التربية الدينية واللغة العربية.
 
ووصلت مظاريف الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات وسط تأمين من الجهات المختصة والأمن الإدارى فى الإدارات والمديريات التعليمية، كما بدأت غرفة العمليات المركزية فى التواصل مع رؤساء لجان السير للتأكيد على وصول الأسئلة فى موعدها ودخول الطلاب وعدم وجود أى مشكلات تتعلق بسير اللجان. 
 
وبدأت لجنة الامتحان التاسعة صباحا وتنتهى ظهر اليوم ويؤدى طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات اختباراتهم فى 2329 لجنة سير أصلية، بالإضافة إلى 473 لجنة ملحقة بالمحافظات ليكون إجمالى اللجان 2802 لجنة.
 
 
ووصل إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية تجارى، وفندقى، وزراعى، وصناعى، 757056 طالبًا وطالبة، حيث إن طلاب التعليم التجارى 260200 طالبًا وطالبة، وإجمالى طلاب التعليم الفندقى 21864 طالبًا/طالبة، والزراعى 98775 طالبًا/طالبة، وإجمالى عدد طلاب التعليم الصناعى 376217 طالبًا وطالبة.
 
 
 
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