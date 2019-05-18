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صور .. ابطال فيلم "الألم والمجد" على السجادة الحمراء فى مهرجان كان

السبت، 18 مايو 2019 05:00 ص
صور .. ابطال فيلم "الألم والمجد" على السجادة الحمراء فى مهرجان كان ابطال فيلم الالم والمجد فى مهرجان كان
رويترز
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تألقت الممثلة بينيلوبي كروز والممثل أنطونيو بانديراس، اللذان سبق لهما العمل معا في أفلام للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوبار، على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي اليوم الجمعة حيث يحضران أحدث أفلام المخرج الإسباني والذي ينافس في المسابقة الرسمية.

وارتدت كروز فستانا مزركشا باللونين الأبيض والأزرق في العرض العالمي الأول لفيلم "الألم والمجد" (بين أند جلوري) إلى جانب بانديراس وألمودوبار الذي ارتدى سترة سوداء ونظارات شمسية.

ويجسد بانديراس في الفيلم، وهو سيرة ذاتية، دور مخرج معذب يتأمل طفولته وعلاقاته الرومانسية ومسيرته المهنية بينما تلعب كروز دور أمه في شبابه.

وقال ألمودوبار لتلفزيون كانال أثناء توجهه إلى عرض الفيلم "سكبت الكثير من نفسي في هذا الفيلم. لكن بمجرد أن تبدأ الكتابة، فلابد أن يستحوذ عليك الخيال". وسبق أن ترأس ألمودوبار لجنة التحكيم خلال دورة المهرجان عام 2017.

وعرض الفيلم، الذي لاقى استحسان النقاد، بالفعل في إسبانيا.

وساهمت أفلام ألمودوبار في إطلاق كروز وبانديراس نحو النجومية بينما فاز المخرج بجائزتي أوسكار لأفضل فيلم أجنبي عن فيلمه "كل شيء عن أمي" (أول أباوت ماي ماذر) في عام 2000 ولأفضل سيناريو أصلي عن فيلم "تحدث معها" (توك تو هير) في 2003 لكنه لم يفز قط بالسعفة الذهبية في كان.

الالم والمجد
الالم والمجد

 

بانديرس
بانديرس

 

مهرجان كان
مهرجان كان

 


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فرنسا

الالم والمجد

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