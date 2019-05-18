video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 10:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سياسيون فرنسيون يوقعون على عريضة احتجاجا على اعتقال رئيسة حزب العمال الجزائرى

السبت، 18 مايو 2019 09:39 م
سياسيون فرنسيون يوقعون على عريضة احتجاجا على اعتقال رئيسة حزب العمال الجزائرى لويزة حنون
كتب - أحمد علوى
إضافة تعليق

أثار اعتقال رئيسة حزب العمال الجزائرى، لويزة حنون "65 عاما"، فى التاسع من شهر مايو الجارى، موجة تنديد وسط العديد من الشخصيات السياسية الفرنسية.
 

ووفقاً لمجلة لو بوان الفرنسية، فقد وقع الوزير الفرنسى السابق، جون مارك أيرو، إلى جانب السياسى اليسارى، جون لوك ميلونشون، على عريضة تندد بـ"الاعتقال التعسفى" لحنون، كما شددا على ضرورة "إطلاق سراحها فورًا".
 

وجاء فى العريضة أن "لويزة حنون معروفة فى كل مكان ومنذ سنوات، بمواقفها ودفاعها المستميت عن الديمقراطية والحريات وحقوق المرأة، إلى جانب وقوفها الدائم إلى جانب الشعب والمقهورين".
 

كما أضافت العريضة التى وقعها 1000 طالب جامعى إلى جانب نقابيين وناشطين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، أنه "مهما اختلفنا مع توجهات حنون السياسية، إلا أننا نطالب بإطلاق سراحها فورا ودون أى تأخير".
 

يُذكر أن لويزة حنون تقبع رهن الحبس للنظر فى اتهامها بـ"المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، حيث أمر قاضى التحقيق العسكرى فى الجزائر، يوم الخميس 9 مايو، بإيداعها الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة "لسماعها بخصوص الوقائع فى إطار مواصلة التحقيق ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لويزة حنون السيدة الوحيدة المرشحة فى أصعب انتخابات تشهدها الجزائر.. "المرأة الحديدية" فى تحدٍ لبوتفليقة: لم يولد بعد من يستطع إسكاتى.. وسأحتل المرتبة الثانية فى حال عدم تزوير النتائج

مرشحة الرئاسة الجزائرية "لويزة حنون" تؤكد نجاح حملتها الانتخابية

الأحزاب الجزائرية تتسابق لخوض انتخابات الرئاسة.. قلق حول وضع "بوتفليقة" ونقله لمستشفى بفرنسا.. 10 أحزاب مدنية تدعو لمقاطعة الانتخابات لعدم ضمان نزاهتها.. لويزة حنون وبن فليس أقوى المرشحين للرئاسة

لويزة حنون: المؤسسة العسكرية لن تتدخل فى انتخابات الرئاسة الجزائرية

لويزة حنون

حزب العمال الجزائرى

فرنسا

الجزائر

اعتقال

اخبار الجزائر

الاعتقال التعسفى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

سوبر كورة.. الزمالك يشترط 30 مليار جنيه للتفريط فى فرجانى ساسى

سوبر كورة.. الزمالك يشترط 30 مليار جنيه للتفريط فى فرجانى ساسى

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة