سياسيون فرنسيون يوقعون على عريضة احتجاجا على اعتقال رئيسة حزب العمال الجزائرى

كتب - أحمد علوى

أثار اعتقال رئيسة حزب العمال الجزائرى، لويزة حنون "65 عاما"، فى التاسع من شهر مايو الجارى، موجة تنديد وسط العديد من الشخصيات السياسية الفرنسية.



ووفقاً لمجلة لو بوان الفرنسية، فقد وقع الوزير الفرنسى السابق، جون مارك أيرو، إلى جانب السياسى اليسارى، جون لوك ميلونشون، على عريضة تندد بـ"الاعتقال التعسفى" لحنون، كما شددا على ضرورة "إطلاق سراحها فورًا".



وجاء فى العريضة أن "لويزة حنون معروفة فى كل مكان ومنذ سنوات، بمواقفها ودفاعها المستميت عن الديمقراطية والحريات وحقوق المرأة، إلى جانب وقوفها الدائم إلى جانب الشعب والمقهورين".



كما أضافت العريضة التى وقعها 1000 طالب جامعى إلى جانب نقابيين وناشطين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، أنه "مهما اختلفنا مع توجهات حنون السياسية، إلا أننا نطالب بإطلاق سراحها فورا ودون أى تأخير".



يُذكر أن لويزة حنون تقبع رهن الحبس للنظر فى اتهامها بـ"المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، حيث أمر قاضى التحقيق العسكرى فى الجزائر، يوم الخميس 9 مايو، بإيداعها الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة "لسماعها بخصوص الوقائع فى إطار مواصلة التحقيق ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة".