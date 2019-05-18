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السبت، 18 مايو 2019 02:46 م
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رفع كفاءة الإضاءة بطريق الطابية وضبط نصف طن قمامة من النباشين شرق الإسكندرية

السبت، 18 مايو 2019 02:28 م
رفع كفاءة الإضاءة بطريق الطابية وضبط نصف طن قمامة من النباشين شرق الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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قامت إدارة عمليات الكهرباء بحى ثان المنتزه، تحت إشراف العميد خالد كشك رئيس الحى، ومصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحى، بتركيب 6 كشافات وإنارتهم، وصيانة 20 كشاف آخرين بدءا من أمام كوبرى الطابية وصولا إلى شركة الورق الأهليه

جاءت الأعمال تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، للتيسير على المواطنين وإنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية ، ولرفع كفاءة الإضاءة العامة بالثغر.

من جهه أخرى شهد حى ثان المنتزة، تعاون مشترك بين الحى وشركة نهضة مصر للتصدى لظاهرة «نبش» القمامة وأسفر عن ضبط 450 كجم من المخلفات

 
وذلك فى إطار الاهتمام بالقضاء على ظاهرة (نبش القمامة وفرزها) ومخالفات الرصد البيئى التى تضر بالبيئة المحيطة وتؤثر سلبيا على المواطن السكندرى.

تم خلال الحملة إزالة ورفع جميع الجونيات الخاصة بالنباشين والفريزة والتحفظ على 6 جونيات بإجمالى وزن 450 كجم، وذلك بشارع الملك وشارع 25 طوسون وعزبة الرحامنة، وإزاله جميع المخالفات التى تضر بالبيئة وتسبب العديد من الأضرار بالأسفلت والطريق العام، وتم تسليمها لمقلب دبانة

تأتى تلك الحملات فى ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه ، محافظ الإسكندرية بالتعامل مع مواقع تمركز فريزة القمامة وعمل حملات للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.


 

 

 

 


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