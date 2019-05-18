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رئيس جامعة طنطا: اعتماد 108 ألف جنيه جوائز لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراة

السبت، 18 مايو 2019 01:23 م
رئيس جامعة طنطا: اعتماد 108 ألف جنيه جوائز لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية – مصطفى عادل
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أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، عن اعتماد مبلغ 108 ألف جنيه جوائز لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراة لعام 2018 تطبيقاً لاستراتيجية الجامعة فى النهوض بالبحث العلمى وتشجيع الباحثين وبما يضمن الارتقاء بالتصنيف العالمى للجامعة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان غداً عن أسماء الفائزين بالجوائز.

وأضاف الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم تخصيص 4 جوائز فى 3 مجالات مجال العلوم الطبية للمتقدمين من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، وفى مجال العلوم الانسانية للمتقدمين من كليات الحقوق والآداب والتجارة والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية، بالإضافة إلى مجال العلوم الأساسية والهندسية والزراعية للمتقدمين من كليات العلوم والهندسة والزراعة.

وأوضح "الشيخ" أن قيمة الجائزة ستوزع مناصفة بين المشرف على الرسالة والطالب الذى يعدها.

 

 

 


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ماجستير

دكتوراه

الهندسه

الزراعه

جامعه طنطا

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