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حكم بسجن عضو سابق بالاستخبارات الأمريكية 20 عاما بتهمة التجسس

السبت، 18 مايو 2019 11:00 ص
حكم بسجن عضو سابق بالاستخبارات الأمريكية 20 عاما بتهمة التجسس تجسس-صورة ارشيفية
أ ش أ
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حكمت محكمة أمريكية، اليوم السبت، على عضو سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) بالسجن 20 عاما، بتهمة التجسس لصالح الصين.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الحكم على كيفن مالوري (62 عاما) جاء بعد إدانته ببيع معلومات دفاعية خلال رحلات أجراها إلى (شنجهاي) في مارس وأبريل عام 2017.

وأشارت القناة إلى أن مالوري قال لأحد العملاء الصينيين في رسالة تعود لعام 2017: "هدفكم الحصول على معلومات، وهدفي أنا تقاضي المال".

وكان مالوري قد خدم بالجيش الأمريكي، وعمل بصفته عنصرا خاصا في أحد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الخارجية، قبل أن يصبح عضوا في الـ(سي آي إيه).

 


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